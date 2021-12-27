Новий ранній сорт картоплі

Компанія Swisspatat представила сорт картоплі Colomba. Його основні переваги перед конкурентами – надзвичайно раннє дозрівання та висока врожайність.

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Новий сорт дуже легко вирощувати, що має гарантувати його популярність серед аграріїв. Окрім того, зі зберіганням продукції також не виникає труднощів, щоправда, його тривалість обмежена.

Коломба низькокалорійна, тому прекрасно підходить для будь-яких страв. Дослідники запевняють, що новий сорт покаже чудові результати у будь-яких кліматичних умовах.

Яскрава шкіра та насичений смак – ще одні особливі характеристики цієї картоплі.