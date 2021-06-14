Бананове фузаріозне в'янення, відоме як "банановий рак", це грунтове захворювання, що викликається Fusarium Оxysporum і практично не піддається лікуванню. Збудник може зберігатися в грунті більше 30 років і для його викорінення немає пестицидів.

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Фузаріозне в'янення завезли в Китай у 1995 році, і c тих пір тамтешні вчені постійно працювали над виведенням стійких сортів. Так, група дослідників генетичного поліпшення бананів з Академії сільськогосподарських наук провінції Гуандун займається селекцією нових сортів, стійких до фузаріозного в'янення. Вони створили кілька новинок, остання з яких – "Гуцзяо №9", показала відмінний результат – у польовому тестуванні частота фузаріозного в'янення банан практично дорівнювала нулю, а врожайність при цьому залишалася на колишньому високому рівні.



Стійкий "Гуцзяо №9"

Виведення "Гуцзяо №9" з правами інтелектуальної власності – великий прорив, – сказав керівник групи вчених Вей Шаолун. – Сорт має стабільну стійкість до хвороб і технологічну адаптивність. Його цикл зростання аналогічний циклу зростання основних нинішніх сортів. У "Гуцзяо №9" відмінні плоди і гарний зовнішній вигляд, а отже – широкі перспективи застосування.

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