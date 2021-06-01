Сорт HRMN 99 відрізняється стійкістю до високих температур. Ці яблука поширилися на райони Індії, де температура може сягати 40-45°C.

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Свій початок сорт бере ще з далекого 1998 року. Тоді Харіман виростив посадив яблуню у своєму дворі, а коли на другий рік саджанець був великим і здоровим, фермер зрозумів, що яблуня, яка виросла на висоті 1800 метрів над рівнем моря, є особливою. Саме ця яблуня стала "материнською" для його сорту.

Через 10 років цей сорт зацікавив Індійський фонд інновацій, і дослідження показали, що рослини HRMN-99, які мають вік 3-8 років, дають до 75 кг плодів на рослину в рік. За розмірами це яблуко більше в порівнянні з іншими сортами, з дуже м’якою, солодкою та соковитою м’якоттю.

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