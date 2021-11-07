Огірки почали стрімко дорожчати: яка причина

У сегменті тепличних огірків помітили суттєве зростання ціни на продукцію. За тиждень вартість огірка підскочила майже на 45%.

Продавці підняли ціну тепличного огірка через те, що пропозиція на ринку суттєво скоротилася, в той час, як активність покупців залишилася стабільною. Лише за тиждень вартість огірка скочила на 45%.

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Повідомляється, що в Україні відвантажують продукцію лише поодинокі комбінати. Основну пропозицію наразі складає товар з Туреччини.

Зараз тепличний огірок коштує 35 – 45 гривень за кілограм. За словами виробників, ціна зростатиме й надалі. Пропозиція буде обмеженою впродовж тривалого часу, а подорожчання енергоносіїв змушує їх підіймати ціни.

Якщо порівнювати з початком листопада минулого року, то тепличні огірки подорожчали на 38%. Усі ключові гравці на ринку запевняють, що цього сезону дешевих огірків чекати не варто.