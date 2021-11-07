Продавцы подняли цену тепличного огурца из-за того, что предложение на рынке существенно сократилось, в то время как активность покупателей осталась стабильной. Только за неделю стоимость огурца подскочила на 45%.

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Сообщается, что в Украине отгружают продукцию только единичные комбинаты. Основное предложение сейчас составляет товар из Турции.

Сейчас тепличный огурец стоит 35 – 45 гривен за килограмм. По словам производителей, цена будет расти и дальше. Предложение будет ограничено в течение длительного времени, а подорожание энергоносителей заставляет их поднимать цены.

Если сравнивать с началом ноября в прошлом году, то тепличные огурцы подорожали на 38%. Все ключевые игроки на рынке уверяют, что в этом сезоне дешевых огурцов ждать не стоит.