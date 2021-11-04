За прогнозами науковців, до 2030 року посівні площі під кукурудзою можуть скоротитися на цілих 24%. З пшеницею ситуація протилежна – її обсяги мають вирости на 16%.

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Причина таких змін – очікуване підвищення температури, зміна характеру опадів, зростання концентрації вуглекислого газу через парникові викиди. Всі ці фактори ускладнять вирощування кукурудзи в тропіках, але краще сприятимуть вирощуванню пшениці.

Повідомляється, що вирощувати кукурудзу в Північній та Центральній Америці, Західній Африці, Центральній Азії, Бразилії та Китаї буде вкрай важко.

Також варто враховувати, що на екваторі урожай пшениці може покращитися, але її поживність знизиться.