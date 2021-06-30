Огірок без гіркого смаку: вчені вивели новий овоч

Огірки – не рідкість для фермерів та садівників. Втім, інколи овоч може мати гіркуватий присмак, що не завжди подобається покупцям. Науковці знайшли спосіб, як вирішити цю проблему.

Вчені вивели білі огірки, які готові приємно здивувати дачників та великих аграріїв. Найпопулярнішим сортом цього овоча є Білий ангел.

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Він добре росте в теплиці та на відкритому повітрі, ніколи не буває з гіркуватим смаком. Цей сорт відмінно підходить як для вжитку у свіжому вигляді, так і для консервування.

Білий ангел є гібридом, за термінами дозрівання належить до середньостиглих – 50 – 55 днів. Один плід має 60 – 70 грам, а в довжині сягає від 7 до 9 сантиметрів.

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