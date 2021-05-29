Форвуд сподівається, що своїми роботами він зможе привернути увагу людей до проблем одиночних бджіл. Каже, що не потрібно їх боятися, адже вони цілком слухняні та менш схильні до агресії, оскільки не мають вулика для захисту.

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Як виникла ідея фотопроєкту

Під час карантину Форвуд був змушений повернутися додому до Великої Британії.

Щоб чимось себе зайняти і не нудьгувати, він вирішив змайструвати бджолиний готель .

. У такий спосіб камерамен хотів допомогти одиночній популяції бджіл, яка бореться із втратою середовища проживання.

Бджоли – це ключовий вид комах, на які покладається незлічена кількість рослин. Без бджіл ці рослини не були б запиленими і могли б зникнути,

– каже Форвуд.

Він зазначає, що одиночні бджоли насправді є більш ефективними запилювачами, ніж медоносні, і це робить їхнє виживання особливо важливим. Побудувавши свій готель для бджіл, він встановив його у своєму саду.

На його радість, до хатинки зовсім скоро прилетіли її перші мешканці. Під час спостереження за бджолами він помітив, що комахи певний час відпочивали, залишаючись всередині, а потім знову кудись летіли. В голові Форвуда зародилася ідея, тож він озброївся камерою з макрооб’єктивом і почав свій фотопроєкт.

Портрети бджіл

Діяти потрібно було дуже швидко, адже на все про все у фотографа були лічені секунди. Найважче, згадує Форвуд, було своєчасно розташувати камеру, відрегулювати її висоту, відстань та сфокусуватися.

Для когось, можливо, ця місія була б нездійсненою, але тільки не для професійного оператора. Тож він вправно з усім справлявся і швидко натискав на пусковий механізм камери щоразу, коли бджола залітала до гостинного дому. Так на світ з’явилася неймовірна серія деталізованих портретів цих працьовитих комах.

Наразі оператор завершив роботу на своїм фотопроєктом, але він планує повернутися до нього знову як тільки матиме таку можливість.