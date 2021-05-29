Форвуд надеется, что своими работами он сможет привлечь внимание людей к проблемам одиночных пчел. Говорит, что не нужно их бояться, ведь они вполне послушны и менее склонны к агрессии, поскольку не имеют улья для защиты.

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Как возникла идея фотопроекта

Во время карантина Форвуд был вынужден вернуться домой в Великобританию.

Чтобы чем-то себя занять и не скучать, он решил смастерить пчелиный отель.

Таким образом камерамен хотел помочь одиночной популяции пчел, которая борется с потерей среды обитания.

Пчелы – это ключевой вид насекомых, на которые возлагается бессчетное количество растений. Без пчел эти растения не были бы запыленными и могли бы исчезнуть,

– говорит Форвуд.

Он отмечает, что одиночные пчелы на самом деле являются более эффективными опылителями, чем медоносные, и это делает их выживание особенно важным. Построив свой отель для пчел, он установил его в своем саду.

К его радости, к избушке совсем скоро прилетели ее первые жители. Во время наблюдения за пчелами он заметил, что насекомые определенное время отдыхали, оставаясь внутри, а потом снова куда-то летели. В голове Форвуда зародилась идея, и он вооружился камерой с макрообъективом и начал свой фотопроект.

Портреты пчел

Действовать нужно было очень быстро, ведь на все про все у фотографа были считанные секунды. Самое сложное, вспоминает Форвуд, было своевременно расположить камеру, отрегулировать ее высоту, расстояние и фокусировку.

Для кого-то, возможно, эта миссия была бы несбыточной, но только не для профессионального оператора. Поэтому он ловко со всем справлялся и быстро нажимал на пусковой механизм камеры каждый раз, когда пчела залетала в гостеприимный дом. Так на свет появилась невероятная серия детализированных портретов этих трудолюбивых насекомых.

Сейчас оператор завершил работу над своим фотопроектом, но он планирует вернуться к нему снова, как только будет такая возможность.