Органічне землеробство: хто лідери в ЄС і яка ситуація в Україні

Джерело:Landlord
В Євросоюзі підрахували, що загальний розмір посівних площ, відведених під органічні сільськогосподарські культури, складає майже 13,8 мільйона гектарів.
Цей показник становить 8,5% від загальної площі сільськогосподарських угідь Європи. Загалом за останні 8 років органічні посівні площі Старого Світу зросли на 46%, свідчать дані Євростату.
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Якщо брати до уваги окремі сегменти, то варто відзначити, що у Швеції – найвища частка органічних зернових (7%) і свіжих овочів (19%), у Греції – найвища частка екологічно чистої великої рогатої худоби (27%), у Латвії – найвища частка органічних овець і кіз (36%).
Наразі даних щодо площ органічного землеробства в Україні немає. Але міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нещодавно заявив, що Україна має стати лідером з експорту органічної продукції в світі.
Ми вже в трійці топ-експортерів органічної продукції до країн ЄС, і географія росту неймовірна. У перспективі – ринки США, Азії та Канади. Впевнений, органіка – напрям, який має всі перспективи для росту і може створювати якісну додану вартість, – відзначив міністр.
Лещенко також озвучив позицію Мінагрополітики з розвитку ринку органіки: