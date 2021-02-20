Органічне землеробство: хто лідери в ЄС і яка ситуація в Україні

В Євросоюзі підрахували, що загальний розмір посівних площ, відведених під органічні сільськогосподарські культури, складає майже 13,8 мільйона гектарів.

Цей показник становить 8,5% від загальної площі сільськогосподарських угідь Європи. Загалом за останні 8 років органічні посівні площі Старого Світу зросли на 46%, свідчать дані Євростату.

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Топкраїни з найбільшою часткою

органічних сільськогосподарський площ

Австрія – 25,3% Естонія – 22,3% Швеція – 20,4% Швейцарія – 16,3% Італія – 15,2% Чехія – 15,2% Латвія – 14,8% Фінляндія – 13,5%

Якщо брати до уваги окремі сегменти, то варто відзначити, що у Швеції – найвища частка органічних зернових (7%) і свіжих овочів (19%), у Греції – найвища частка екологічно чистої великої рогатої худоби (27%), у Латвії – найвища частка органічних овець і кіз (36%).

Органічне землеробство в Україні

Наразі даних щодо площ органічного землеробства в Україні немає. Але міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нещодавно заявив, що Україна має стати лідером з експорту органічної продукції в світі.

Ми вже в трійці топ-експортерів органічної продукції до країн ЄС, і географія росту неймовірна. У перспективі – ринки США, Азії та Канади. Впевнений, органіка – напрям, який має всі перспективи для росту і може створювати якісну додану вартість, – відзначив міністр.

Лещенко також озвучив позицію Мінагрополітики з розвитку ринку органіки:

належна законодавча база

адаптація до вимог Регламентів ЄС, що максимально посилить довіру імпортерів української органічної продукції і сировини

дієвий контроль за суб’єктами органічного ринку

максимальне залучення міжнародної технічної допомоги

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