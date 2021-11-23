Овоч-гігант: у Польщі виростили велетенську картоплину

23 листопада 2021 , 20:45
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Джерело:

SEEDS

Польський урожай картоплі відзначається не лише об'ємами. Розміри овоча теж можуть дивувати.

Неймовірна картопля

У Польщі визначили найбільшу картоплину урожаю 2021 року. Велетень важить понад 2 кілограми. 

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Участь у конкурсі взяло 19 фермерів. Картоплю-переможця виростив фермер Кінг Влодарж з Міхалова Другого. Вага бульби склала 2022 грами. 

Найближчі "переслідувачі" мали на 500 грамів менше. Переможці конкурсу отримали не лише визнання, а й грошову винагороду. 

Зазначимо, що польська картоплина-рекордсмен вчетверо менша за найбільшу картоплину у світі, яку цього року виростили у Новій Зеландії.

Автор: Ярослав Сиваківський