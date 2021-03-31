Польський фермер з міста Ополе встановив автомат для продажу овочів та фруктів. Ця практика набирає поширення по всьому світу.

У місті Ополе, що на заході Польщі, місцевий фермер встановив торговий автомат, через який продає фрукти та овочі. Це перший такий автомат у районі.

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Сам автомат являє собою камеру схову з прозорими дверцятами, за якими в комірках розкладені товари. Розрахуватися можна готівкою або платіжною карткою.

Наразі тут продають картоплю та яблука, але скоро там з’являться буряк, морква та селера. Товари доставляються від місцевого фермера, який зважує їх і пакує у спеціальні коробки.

Окрім щоденного поповнення асортименту фермер проводить дезінфекцію пристрою.

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