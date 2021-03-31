Овощи и фрукты из автомата – шаг к инновациям от польского фермера
Польский фермер из города Ополе установил автомат для продажи овощей и фруктов. Эта практика набирает распространение по всему миру.
Источник:Radio Opole
В городе Ополе, что на западе Польши, местный фермер установил торговый автомат, через который продает фрукты и овощи. Это первый такой автомат в районе.
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Сам автомат представляет собой камеру хранения с прозрачными дверцами, за которыми в ячейках разложены товары. Рассчитаться можно наличными или платежной картой.
Сейчас здесь продают картофель и яблоки, но скоро там появятся свекла, морковь и сельдерей. Товары доставляются от местного фермера, который взвешивает их и пакует в специальные коробки.
Кроме ежедневного пополнения ассортимента фермер проводит дезинфекцию устройства.
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