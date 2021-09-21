За оперативними даними ОДА відбулось зниження середніх цін виробників на овочі. Відносно з цінами минулого місяця подешевшали:
- картопля -7%
- капуста -12%
- цибуля - 16%
- буряк -24%
- морква -25%
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Зафіксовано також незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали:
- ячмінні крупи -1%
- кукурудзяна крупа -1%
- горохова крупа - 3%
Дещо "скинув" у ціні цукор на -3%. А от молоко вищого гатунку та м'ясо курей виросли в ціні на +3%, м'ясо великої рогатої худоби на +6% та свинини на +7%.
Не зросли ціни на олію.
Мінагрополітики відзначає, що по більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.
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