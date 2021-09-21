За оперативними даними ОДА відбулось зниження середніх цін виробників на овочі. Відносно з цінами минулого місяця подешевшали:

  • картопля -7%
  • капуста -12%
  • цибуля - 16%
  • буряк -24%
  • морква -25%

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Зафіксовано також незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали:

  • ячмінні крупи -1%
  • кукурудзяна крупа -1%
  • горохова крупа - 3%

Дещо "скинув" у ціні цукор на -3%. А от молоко вищого гатунку та м'ясо курей виросли в ціні на +3%, м'ясо великої рогатої худоби на +6% та свинини на +7%.

Не зросли ціни на олію.

Мінагрополітики відзначає, що по більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.

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