За оперативними даними ОДА відбулось зниження середніх цін виробників на овочі. Відносно з цінами минулого місяця подешевшали:

картопля -7%

капуста -12%

цибуля - 16%

буряк -24%

морква -25%

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Зафіксовано також незначне зниження цін на крупи. У порівнянні з попереднім місяцем подешевшали:

ячмінні крупи -1%

кукурудзяна крупа -1%

горохова крупа - 3%

Дещо "скинув" у ціні цукор на -3%. А от молоко вищого гатунку та м'ясо курей виросли в ціні на +3%, м'ясо великої рогатої худоби на +6% та свинини на +7%.

Не зросли ціни на олію.

Мінагрополітики відзначає, що по більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням.

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