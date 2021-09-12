Перш ніж людство почало вирощувати культури, вони були не такими, до яких ми звикли. Аби надати рослинам бажаних ознак, фермерам доводилося довгий період працювати над ними. Тож якими вони були до зустрічі з людиною – дізнайтеся далі.

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Кавун

Давні кавуни мали невеликі розміри та менший вміст лікопіну, який надавав їм червоного кольору. А на смак були не солодкими, а навіть гіркими.



Саме таким зафіксував кавун у свої картині Джовані Станкі / Фото Christie's

Банан

Багато твердих кісточок, округла форма та незручна для лущення шкірка – нелегко в цьому описі впізнати сучасний банан, але саме таким він колись був.



Дикий банан / Фото Trybiotech

Баклажан

Овоч нагадував лимон із колючками. Протягом історії був і білими, і блакитними, і фіолетовими, і навіть жовтими. А ще мав шипи в місці з’єднання стебла із плодом та був меншими за розміром, не такими продовгуватим.



Баклажан у минулому нагадував колючий лимон / Фото Wikimedia

Морква

Учені вважають, що спочатку морква була фіолетовою або білою, із тонким роздвоєним корінням та стійким запахом. А ще вона була дуже жорсткою. Складно впізнати в цьому сучасний яскравий плід, еге ж?



Дика морква до того, як стала яскравою / Фото Trybiotech

Кукурудза

Раніше кукурудза дещо нагадувала пшеницю. Як зазначає австралійський учитель хімії Джеймс Кеннеді, вона була у 1000 разів меншою, у 3.5 рази менш солодкою та складною у вирощенні й очищенні. А смакувала наче сира та суха картопля.



Кукурудза до зустрічі з людиною та після / Фото Insider

Персик

М'який, соковитий та м'ясистий фрукт колись нагадував маленьку вишеньку. Мав землистий, дещо кислий та солоний смак. Також Джеймс Кеннеді зазначає, персик був у 64 рази меншим, на 27% менш соковитим та на 4% менш солодким.



Дикий персик проти сучасного персика / Фото Healthawarenesscommunity

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