Сповільнення вегетації

Впродовж першої декади грудня в Україні зафіксували повну або часткову зупинку вегетації озимих культур. Цьому сприяло зниження середньодобової температури до від'ємних значень.

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Зокрема, остаточне припинення вегетації озимих зафіксували на полях західних, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Черкаської областей.

Активними ростовими процесами можуть подекуди похизуватися озимі в південних областях.

"Загрозливих явищ для перезимівлі озимих культур не спостерігалося. У найхолодніші дні мінімальна температура ґрунту на глибині вузла кущіння озимих культур і багаторічних трав (3 сантиметрів) місцями у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях знижувалася до мінус 3 – 5°С, на решті території країни – до мінус 2° – плюс 1°С, що значно вище за критичну температуру вимерзання", – зазначили фахівці.