Замедление вегетации

В первую декаду декабря в Украине зафиксировали полную или частичную остановку вегетации озимых культур. Этому способствовало снижение среднесуточной температуры до отрицательных значений.

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В частности, окончательное прекращение вегетации озимых зафиксировали на полях западных, Житомирской, Черниговской, Сумской и Черкасской областей.

Активными ростовыми процессами могут иногда похвастаться озимые в южных областях.

"Угрожающих явлений для перезимовки озимых культур не наблюдалось. В самые холодные дни минимальная температура грунта на глубине узла кущения озимых культур и многолетних трав (3 сантиметров) местами в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях снижалась до минус 3 – 5°С, на остальной территории страны – до минус 2° – плюс 1°С, что значительно выше критической температуры вымерзания", – отметили специалисты.