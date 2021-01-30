Перепелиний бізнес: Україна може вийти в світові лідери

Україна останніми роками зменшила загальні обсяги виробництва перепелиних яєць і м’яса. Проте експерти вважають, що в цій галузі вітчизняні птахівники можуть вивести країну в світові лідери.

Джерело: Куркуль

Протягом останніх 10 років загальне середньорічне поголів’я перепелів в Україні коливалося в межах 1,96-3,26 мільйонів голів. Водночас максимальне виробництво перепелиних яєць припадає на 2014 рік (638,8 мільйонів штук), коли поголів’я цієї птиці було найбільшим, свідчать дані журналу "Наше птахівництво".

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Після 2014 року в Україні спостерігається скорочення загального виробництва яєць. Серед причин фахівці вбачають зменшенням купівельної спроможності населення та істотне подорожчання кормів.

Аналогічна тенденція спостерігається і з виробництвом м’яса перепелів. Якщо у 2012-2014 роках птахівники щосезону забивали 7-8 мільйонів голів і виробляли 1,2-1,3 тисячі тонн м’яса, то нині це – 6-6,6 мільйона голів та 1,05-1,1 тисяч тонн м’яса.

Водночас оператори ринку сходяться на думці, що, як і у випадку з яйцями та м’ясом курей, Україна має всі можливості не лише повністю задовольнити внутрішні потреби, але й стати одним із найбільших постачальників продукції перепільництва на світовий ринок.

Сьогодні в Україні налічується близько 560 підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні перепелів. Серед найбільших – "Продовольчий альянс", ФГ "Миколай", агрокомплекс "Фенікс", концерн "СВК", агрофірма "Арік".

До головних проблем, які заважають розвитку перепільництва, вітчизняні виробники відносять відсутність державних програм, що стимулювали б його розвиток, невигідні та нерівноправні відносини з великими торговельними мережами, їхню законодавчу неврегульованість, низьку купівельну спроможність населення.

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