Украина в последние годы уменьшила общие объемы производства перепелиных яиц и мяса. Однако эксперты считают, что в этой области отечественные птицеводы могут вывести страну в мировые лидеры.

Источник: Куркуль

В течение последних 10 лет общее среднегодовое поголовье перепелов в Украине колебалось в пределах 1,96-3,26 миллионов голов. В то же время максимальное производство перепелиных яиц приходится на 2014 год (638,8 миллиона штук), когда поголовье этой птицы было самым большим, свидетельствуют данные журнала "Наше птицеводство".

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После 2014 года в Украине наблюдается сокращение общего производства яиц. Среди причин специалисты видят уменьшение покупательной способности населения и существенное подорожание кормов.

Аналогичная тенденция наблюдается и с производством мяса перепелов. Если в 2012-2014 годах птицеводы каждый сезон забивали 7-8 миллионов голов и производили 1,2-1,3 тысячи тонн мяса, то сейчас это – 6-6,6 миллиона голов и 1,05-1,1 тысяч тонн мяса.

В то же время операторы рынка сходятся во мнении, что, как и в случае с яйцами и мясом кур, Украина имеет все возможности не только полностью удовлетворить внутренние потребности, но и стать одним из крупнейших поставщиков продуктов перепелничества на мировой рынок.

Сегодня в Украине насчитывается около 560 предприятий, специализирующихся на выращивании перепелов. Среди крупнейших – "Продовольственный альянс", ФХ "Миколай", агрокомплекс "Феникс", концерн "СПК", агрофирма "Арик".

К главным проблемам, которые мешают развитию перепелничества, отечественные производители относят отсутствие государственных программ, которые стимулировали бы его развитие, невыгодные и неравноправные отношения с крупными торговыми сетями, их законодательную неурегулированность, низкую покупательную способность населения.

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