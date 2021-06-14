Минулими вихідними відвідувачі одеських ринків були приємно здивовані – на прилавках з’явилися перші кавуни, і ціни на них порівняно доступні – 25 гривень за кілограм.

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Також серед нових товарів сезону – перші персики за 50-65 гривень. Для порівняння – їхня ціна в супермаркетах до 90 гривень.

Ще один приємний факт – деяка продукція суттєво подешевшала. Особливо стрімко це зробила черешня. Трохи більше тижня тому соціальні мережі підірвала фотографія з одеського ринку, на якій було зафіксовано рекордні ціни на черешню: за кілограм – 500 гривень, покуштувати одну ягідку – 7 гривень. А один із сортів навіть коштував 680 гривень!

Але нині ціни на черешню обвалилися до 70-100 гривень. Причому можна найти навіть за 35 – щоправда, не найкращої якості.



Черешня "пішла вниз"

Ціни на ягоди, овочі та фрукти на ринках Одеси

12-13 червня – гривні за кілограм

Черешня – 70-100

Персики – 50-65

Помідори – 25-50

Банани – 25-40

Стручковий горох – 25-40

Яблука – 15-30

Молода морква – 15-25

Молода цибуля – 15-20

Огірки – 15-20

Молода картопля – 10-25

Кабачки – від 10

Молода капуста – 8-12



Найдорожчі помідори – сорту "Мікадо"

Дорогі продукти

Сезонне здешевшання овочів і фруктів в Одесі та інших містах України, звісно, тішить. Але, в цілому, ціни на продукти харчування продовжують зростати, про що свідчать невтішні дані Держстату.

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Ціни в Україні: що подорожчало найбільше".