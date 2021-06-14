Державна служба статистики оприлюднила дані про те, як змінилися ціни в Україні за рік (з травня-2020 по травень-2021). До трійки продуктів, які здорожчали найбільше, увійшли одразу два "представника" сільського господарства – соняшникова олія (додала в ціні 75,2%) і цукор (67,2%). Вони посіли 2 і 3 місця після абсолютного лідера – газу (161,6%).

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Ціни в Україні: що подорожчало найбільше".

Черешня-рекордсменка

Тим часом, на українських ринках – свої рекордсмени. Тимчасові, але вражаючі.



Черешня "кусається" / Фото із соцмереж

На початку тижня соціальні мережі підірвала фотографія з Одеси, де продавали черешню за дивовижними цінами: 500 гривень – за кілограм, 7 гривень – за 1 ягоду. А один із сортів взагалі коштував 680 гривень!

Подробиці – у новині "Українська черешня може стати найдорожчою у світі".

Як підвищити врожай ріпаку?

Важлива інформація для українських виробників ріпаку. Подорожчання соєвих бобів та олії на біржі у Чикаго спровокувало ріст біржових котирувань на ріпак у всьому світі. Через це форвардні ціни на ріпак в Україні виросли до рекордного рівня.



Ріпак вимагає уваги аграріїв

Експерти й раніше відзначали, що цього сезону ріпак буде користуватися високим попитом. Тож вітчизняним аграріям варто приділити цій культурі особливу увагу. Адже ріпак досить вибагливий і вразливий до хвороб, тому, якщо вчасно не застосувати правильний захист, втрати врожаю можуть бути тотальними. Практика показує – ефективне використання на ріпаку сучасних фунгіцидів дозволяє значно зменшити втрати врожаю і дає стабільний додатковий прибуток.

Саме тому експерти радять аграріям звернути увагу на інноваційні фунгіциди компанії BASF – Піктор® і Альтерно®. Про їхні характеристики і переваги читайте в аналітичних статтях Агро24:

Дефіциту цукру не буде

На початку весни в Україні виник дефіцит цукру, що одразу спровокувало зростання цін. Тому в травні Україна, аби вирішити цю проблему, імпортувала 60 тисяч тонн цукру-сирцю.

Чому виник дефіцит і якими будуть ціни на цукор? Про це в матеріалі "Україна перекрила дефіцит цукру".

Хто і чому фальсифікує масло?



Масло масово фальсифікують / Фото Pixabay

Центр Експертиз ТЕСТ перевірив якість вершкового масла в Україні. Результати шокуючі – з 29-ти виробників лише 9 виготовляють якісне масло.

Чому вершкове масло підробляють найбільше серед усіх молочних продуктів? Які виробники пройшли перевірку, а кого спіймали на фальсифікаціях? Читайте в новині Агро24 "Масова фальсифікація масла: які виробники пройшли перевірку на якість".

Дині із сальмонелою

Наприкінці минулого тижня надійшла тривожна інформація: більше 200 європейців скоштували дині й були вражені сальмонелою Брендеруп.

Захворювання на сальмонелу, яка була в дині, почалися ще в кінці березня і тривають досі. Вже зафіксовані випадки у більш як 10-ти європейських країнах – Данії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Великобританії, Швейцарії, а також за океаном – у Канаді.

Детальніше в матеріалі "В Європі з’явилися дині із сальмонелою".

Зверніть увагу! Оренда землі в Україні і ЄС: порівнюємо ціни