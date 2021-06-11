З травня 2020 року по травень 2021 року ціна на газ зросла аж на 161,6%. Соняшникова олія додала в ціні 75,2%. На третому місці лідерів подорожчання цукор – 67,2%.
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Загалом в травні продукти подорожчали на 1,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1-1,8%. Здешевшанням можуть похизуватися лише яйця – 17,5%.
У річному вимірі продукти подорожчали наступним чином:
- хліб +16,6%;
- макарони +8,6%;
- риба і рибні продукти +6,2%;
- молоко +5,4%;
- сир і сирні продукти +6,4%;
- яйця +34,4%.