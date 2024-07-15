Штраф та підозра у диверсії за підпал

Палити траву та листя і в мирний час заборонено, а в умовах воєнного стану такі порушення можуть бути розцінені як диверсія. У деяких випадках штрафи за підпал трави та листя можуть перевищити 100 тисяч гривень.

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За порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. В умовах воєнного стану підпали також можуть трактуватися як диверсії,

– роз'ясненює Київська міська державна адміністрація.

Фахівці ДСНС також виявляють пожежі та випадки спалювання сухої рослинності за допомогою безпілотників. Потім вони ідентифікують порушників, аби притягнути їх до відповідальності.

Які штрафи передбачені за спалювання трави

За спалювання трави, листя, сміття та іншої рослинності в Україні передбачено штрафи: для громадян від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб – від 15 до 21 тисяч гривень. Якщо вогонь поширюється на великі площі (наприклад, поля, луки та пасовища) або території природоохоронних зон, штрафи можуть бути збільшені.

Найбільші штрафи, у розмірі від 90 до 150 тисяч гривень, накладаються за знищення або пошкодження лісових насаджень, зелених зон навколо населених пунктів та вздовж залізничних колій. У разі смерті людей під час пожежі також можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.