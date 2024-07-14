Хто має право не сплачувати земельний податок
Згідно з Податковим кодексом України від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та фізичні особи, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):
у селах – не більш як 0,25 гектара,
в селищах – не більш як 0,15 гектара,
в містах – не більш як 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Права іноземців на землю
Право на безоплатне отримання у власність із земель державної або комунальної власності земельних ділянок, у межах зазначених граничних норм, мають громадяни України.