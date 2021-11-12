Питна вода в Україні: в офіційних нормах відсутні 23 показники безпечності

В Україні діють застарілі норми якості води. Тому вітчизняне законодавство треба якнайшвидше адаптувати до європейського.

Вже за декілька десятків років Україна може зіткнутися з дефіцитом якісної питної води, заявляє голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Вона акцентує увагу на тому, що сьогодні в країні діють застарілі норми і вимоги до якості води, які, до того ж, не виконуються більшістю постачальників.

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Що робити?

Сьогодні почали ухвалюватися рішення, які дозволять покращити ситуацію. Це обмеження використання фосфатів у миючих засобах та деяких пестицидів (як, приміром, хлорпірифос). Проте нам потрібно активніше впроваджувати у себе європейські норми. Це не питання євроінтеграції, це питання виживання, – каже очільничя Держпродспоживслужби.

Магалецька також відзначає, що у чинному законодавстві відсутні норми контролю показників броматів, акриламіду, багатоядерних ароматичних вуглеводнів, вінілхлориду, епіхлоргідрину, електричної провідності тощо. З 2021 року нормативи для 4-х показників (акриламід, вінілхлорид, епіхлоргідрин, хлорати) у Європі у 100 разів жорсткіші, ніж в Україні.

Наші норми потребують якнайшвидшої модернізації із використанням досвіду Європейського Союзу. І Держпродспоживслужба підтримує адаптацію українського законодавства до європейських норм, – запевнила голова відомства.

В Україні сьогодні діють "Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", у яких загалом відсутні 23 показники безпечності та якості питної води, що містяться у відповідних директивах Євросоюзу.