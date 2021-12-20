На півдні України підмерзнуть плодові дерева

Незабаром в Україну надійдуть морози. Погода вже зараз атакує майбутній врожай.

Погода проти дерев

Через тиждень у південних регіонах України температура має опуститися до мінус 12 градусів. Через це бруньки на плодових деревах можуть померзнути.

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"Через два тижні Новий рік, а в нас на Херсонщині бруньки в такому стані, наче вони ось-ось збираються розпуститися. Через тиждень обіцяють морози до -12°C. Абрикоси й персики точно постраждають, і врожай наступного року буде меншим", – спрогнозував голова ФГ "Лиманське" Олександр Бритвін.

Окрім підмерзання виникає небезпека поширення різноманітних хвороб. У всьому винна зміна сезонності.

"Якщо раніше в нас було 4 сезони: зима, весна, літо й осінь, то нині їх 8 і як вони чергуються – незрозуміло. Ми поки не знаємо, як краще захищати виноград від весняних приморозків і від зливових дощів улітку. Не знаємо, як правильно вибудовувати захист від грибних хвороб, які продовжують розвиватися взимку за невеликих плюсових температур, адже хімічні засоби за температури нижче +5°C не працюють", – додав він.

Експерти зазначають, що фермерам та науковцям потрібно розробити спільний план дій, інакше аграрії можуть витратити багато коштів та не отримати результату, а покупці через ці витрати та малий урожай будуть платити дуже велику ціну за товар.