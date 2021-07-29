Доволі часто можна почути думку, що пізня сівба соняшнику вбереже рослини від багатьох хвороб. Але втрати від надто пізньої сівби можуть бути небезпечнішими за втрати від хвороб.

Агроном СПК "Дружка" з Одеської області Георгій Кирилов помітив, що у південному регіоні соняшник потрібно сіяти вчасно, сходи потрібно отримати на початку квітня.

Цікаво Робочий розчин без втрат ЗЗР: технологія CTS easyconnect полегшує життя аграріям

Якщо з сівбою запізнитись, то спека різко знизить захисний потенціал рослин, і в підсумку втрати будуть значно більшими, аніж від певної хвороби.

Тому краще зайвий раз обробити фунгіцидами, ніж уникати якоїсь хвороби в згаданий спосіб – так значно простіше і вигідніше, – переконаний агроном.

Відтак, вдало підібраний час сівби та хороший захист рослин стануть запорукою хорошого врожаю.

Польські вчені створили нові сорти томату. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24