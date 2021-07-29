Пізня сівба соняшнику призводить до втрати урожаю, – агроном
Джерело:AgroTimes
Доволі часто можна почути думку, що пізня сівба соняшнику вбереже рослини від багатьох хвороб. Але втрати від надто пізньої сівби можуть бути небезпечнішими за втрати від хвороб.
Агроном СПК "Дружка" з Одеської області Георгій Кирилов помітив, що у південному регіоні соняшник потрібно сіяти вчасно, сходи потрібно отримати на початку квітня.
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Якщо з сівбою запізнитись, то спека різко знизить захисний потенціал рослин, і в підсумку втрати будуть значно більшими, аніж від певної хвороби.
Тому краще зайвий раз обробити фунгіцидами, ніж уникати якоїсь хвороби в згаданий спосіб – так значно простіше і вигідніше, – переконаний агроном.
Відтак, вдало підібраний час сівби та хороший захист рослин стануть запорукою хорошого врожаю.
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