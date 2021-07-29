Агроном СПК "Дружка" из Одесской области Георгий Кириллов заметил, что в южном регионе подсолнечник нужно сеять вовремя, всходы нужно получить в начале апреля.

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Если с севом опоздать, то жара резко снизит защитный потенциал растений, и в итоге потери будут значительно больше, чем от определенной болезни.

Поэтому лучше лишний раз обработать фунгицидами, чем избегать какой-то болезни в упомянутый способ – так значительно проще и выгоднее, – убежден агроном.

В итоге удачно подобранное время сева и хорошая защита растений станут залогом хорошего урожая.

Польские ученые создали новые сорта томата. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Ученые вывели новые гибриды томата".