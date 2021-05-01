Плодові дерева в Україні заселені шкідниками

Плодові дерева в Україні опинилися в небезпеці. Прохолодна із заморозками погода ІІІ декади квітня стримує фенологічні фази розвитку плодових насаджень і негативно впливає на активність шкідників саду.

Плодові дерева в Україні опинилися під загрозою через шкідників. Згодом це може неабияк поначатися на урожаї.

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Станом на 29 квітня у садах триває живлення садових довгоносиків. У всіх плодових насадженнях брунькові довгоносики, квіткоїди заселили 50-75% дерев. Одне дерево є джерелом живлення для близько 2-6 брунькоїдів та 2-7 квіткоїдів, якими пошкоджено 2-6% бруньок.

Жуками оленки волохатої заселено 50-65% плодових дерев. На одне дерево ураховується 8-15 імаго.

Травень – активний посівний місяць. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24