Як формується ставка податку

Усі українці, які є власниками земельних ділянок мають обов'язково сплачувати податок на землю, передає 24 Канал. Податок також накладається на постійних землекористувачів. Фізичні та юридичні особи також мають сплачувати податок за землю. Ставки податку визначають органи місцевого самоврядування.

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Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки:

для земель загального користування – не більше 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% і не більше 1% їхньої нормативної грошової оцінки;

для лісових земель – не більше 0,1% їхньої нормативної грошової оцінки.

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не проводилася, встановлюється у розмірі:

не більше 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більше 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

для лісових земель – не більше 0,1% нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

Кому не потрібно сплачувати податок за земельну ділянку:

особам з інвалідністю I та II групи;

особам, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонерам (за віком);

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту;

особам, визнаним законом, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Важливо Нарахування земельного податку провадиться податковими органами (за місцем розташування земельної ділянки) індивідуально для кожної фізичної особи на підставі даних Державного земельного кадастру. Крім певних категорій громадян, які можуть не сплачувати податок, його можуть не платити власники ділянок у зоні бойових дій та на окупованих територіях.

Деякі особливості сплати податку у 2024 році

Якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування або право оренди земельної ділянки оформлено на фізичну особу – підприємця, то така особа подає до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю.

Якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування або право оренди земельної ділянки оформлено на фізичну особу, то нарахування плати за землю здійснює контролюючий орган, який надсилає фізичній особі податкове повідомлення-рішення разом із детальним розрахунком суми податку.

Цікаво! Фізичні особи – підприємці платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності. Зокрема, з податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку І-ІІІ груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду , позичку, на іншому праві користування) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.