Хто може не сплачувати земельний податок
У зв'язку з військовим становищем нині в Україні триває особливий порядок оподаткування земель, повідомляє 24 Канал. Він зосереджений на підтримці громадян, які проживають у зонах воєнних дій та на тимчасово окупованих територіях та захисті найбільш вразливих категорій населення.
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З січня 2023 року власники земельних ділянок у зоні воєнних дій чи на тимчасово окупованих територіях не сплачують податок. Причина — земля там не може бути використана через небезпеку та руйнування. Також податкові пільги можуть встановлюватись місцевою владою залежно від умов.
Наступні категорії громадян також звільнено від сплати податку на землю:
- особи з інвалідністю І та ІІ груп;
- пенсіонери;
- сім'ї з трьома та більше дітьми;
- люди, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;
- ветерани війни.
Яка ставка земельного податку
Ставкаподатку встановлюється місцевими органами самоврядування. Так, податок на громадські землі може бути вище 1%, на сільськогосподарські угіддя — від 0,3% до 1%. На лісові землі ж податок до 0,1%. Якщо ділянку не оцінено офіційно, ставка може бути від 0,3% до 5%.
Подібні заходи допомагають зменшити навантаження на людей, які живуть в умовах війни. Крім того, це підтримує справедливе оподаткування.