Хто може не сплачувати земельний податок

У зв'язку з військовим становищем нині в Україні триває особливий порядок оподаткування земель, повідомляє 24 Канал. Він зосереджений на підтримці громадян, які проживають у зонах воєнних дій та на тимчасово окупованих територіях та захисті найбільш вразливих категорій населення.

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З січня 2023 року власники земельних ділянок у зоні воєнних дій чи на тимчасово окупованих територіях не сплачують податок. Причина — земля там не може бути використана через небезпеку та руйнування. Також податкові пільги можуть встановлюватись місцевою владою залежно від умов.

Наступні категорії громадян також звільнено від сплати податку на землю:

особи з інвалідністю І та ІІ груп;

пенсіонери;

сім'ї з трьома та більше дітьми;

люди, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;

ветерани війни.

Яка ставка земельного податку

Ставкаподатку встановлюється місцевими органами самоврядування. Так, податок на громадські землі може бути вище 1%, на сільськогосподарські угіддя — від 0,3% до 1%. На лісові землі ж податок до 0,1%. Якщо ділянку не оцінено офіційно, ставка може бути від 0,3% до 5%.

Подібні заходи допомагають зменшити навантаження на людей, які живуть в умовах війни. Крім того, це підтримує справедливе оподаткування.

Важливо! Раніше адвокат Ігор Ясько для 24 Каналу пояснював, що звільнення від сплати податку діє тоді, коли земельні ділянки використовуються відповідно до їх цільового призначення та в межах граничних норм.