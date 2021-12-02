Огірки дорожчають

Найбільший ріст ціни серед усіх овочів показав огірок. Якщо раніше мінімальна ціна продукції на гуртових ринках складала 35 гривень/кілограм, то зараз не опускається нижче 55 гривень/кілограм.

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Ціна кабачка виросла на 5 гривень, показник тримається на рівні 55 – 58 гривень/кілограм. Ціна томатів завдяки малому попиту і великій пропозиції залишається приємною для покупців – 15 – 20 гривень/кілограм.

За перець треба заплатити 25 – 40 гривень/кілограм, а вартість кілограма баклажанів вже подекуди сягає 70 гривень.

Що стосується овочів борщового набору, то зараз ситуація наступна: картопля коштує 5 – 7 гривень/кілограм, капуста – 7 – 8 гривень/кілограм, морква – 5 – 7 гривень/кілограм, буряк – 6 – 10 гривень/кілограм, цибуля – 8 – 9 гривень/кілограм.