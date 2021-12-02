Огурцы дорожают

Наибольший рост цены среди всех овощей показал огурец. Если раньше минимальная цена продукции на оптовых рынках составляла 35 гривен/килограмм, то сейчас не опускается ниже 55 гривен/килограмм.

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Цена кабачка выросла на 5 гривен, показатель держится на уровне 55 – 58 гривен/килограмм. Цена томатов благодаря малому спросу и большому предложению остается приятной для покупателей – 15 – 20 гривен/килограмм.

За перец нужно заплатить 25 – 40 гривен/килограмм, а стоимость килограмма баклажанов кое-где достигает 70 гривен.

Что касается овощей борщового набора, то сейчас ситуация следующая: картофель стоит 5 – 7 гривен/килограмм, капуста – 7 – 8 гривен/килограмм, морковь – 5 – 7 гривен/килограмм, свекла – 6 – 10 гривен/килограмм, лук – 8 – 9 гривен/килограмм.