Хто купує українських свиней

У 2021 році Україні вдалося експортувати 18,6 тисячі голів живих свиней. У порівнянні з минулим роком показник виріс у 5 разів.

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Грошовий еквівалент також виріс у 5 разів – до 2,9 мільйона доларів. Єдиним покупцем українських живих свиней стала Грузія.

Разом з тим імпорт живих свиней в Україну впав. Українські фермери придбали лише 6,4 тисячі голів.

Основними постачальниками свиней в Україну стали Данія, Франція та Чехія.