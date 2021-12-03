Кто покупает украинских свиней

В 2021 году Украине удалось экспортировать 18,6 тысяч голов живых свиней. По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 5 раз.

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Денежный эквивалент также вырос в 5 раз – до 2,9 миллионов долларов. Единственным покупателем украинских живых свиней стала Грузия.

Вместе с тем, импорт живых свиней в Украину упал. Украинские фермеры приобрели всего 6,4 тысячи голов.

Основными поставщиками свиней в Украину стали Дания, Франция и Чехия.