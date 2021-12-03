Показник росте, список покупців – ні: що відбувається з експортом свиней

3 грудня 2021 , 17:20
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Джерело:

Державна митна служба

Україні вдалося збільшити кількість проданих свиней за кордон. Щоправда, покупець залишився лише один.

Хто купує українських свиней

У 2021 році Україні вдалося експортувати 18,6 тисячі голів живих свиней. У порівнянні з минулим роком показник виріс у 5 разів. 

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Грошовий еквівалент також виріс у 5 разів – до 2,9 мільйона доларів. Єдиним покупцем українських живих свиней стала Грузія. 

Разом з тим імпорт живих свиней в Україну впав. Українські фермери придбали лише 6,4 тисячі голів. 

Основними постачальниками свиней в Україну стали Данія, Франція та Чехія. 

 

Автор: Ярослав Сиваківський