Через холодну погоду в Польщі постраждав врожай червоних порічок, ожини та черешні. А от виробники лохини заявляють, що ця ягода не постраждала, тому за урожай не переживають.

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У травні у Польщі спостерігали температуру 8-15°C. Через це виробники повідомляють, що сезон ягід розпочнеться із затримкою в декілька тижнів.

До речі, пізній вегетаційний період характерний для більшості ягід і фруктів, включаючи лохину, червоні порічки, вишню, сливу і яблука.

Українці почали купувати більше іноземного сиру. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна почала імпортувати значно більше сирів".