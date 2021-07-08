Посуха нищить землеробство на півдні України: який вихід

Нещодавно країною пройшли великі зливи, але навіть вони не рятують від посухи поля в південному регіоні. Вони перетворюються на випалені сонцем місця, площа яких зростає з кожним роком.

Вже зараз у зоні ризикованого землеробства перебуває дві третини України. Найближчим часом може виникнути ситуація, коли аграрії просто не впораються зі спекою.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Минулого року у деяких регіонах не було дощів цілих чотири місяці. Це призводить до великих збитків. Наприклад, за останні два роки Одеська область зазнала мільярдних збитків через втрачений врожай.

Єдиним виходом із ситуації є відновлення зрошувальних систем, які понищені та у жахливому стані. В Одеській області поливають лише 11% землі, цю площу планують збільшити бодай на половину.

Найближчим часом буде проведено реконструкцію чотирьох насосних станцій та магістрального каналу. Вартість проєкту становить 200 мільйонів гривень.

Якщо вдасться збільшити об'єми поливу, то запланований ріст урожаю становитиме 25%.

В Україні малина стала більш доступною для покупців. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24