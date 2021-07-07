Поточний тиждень потішив любителів малини падінням цін. Це пов'язано зі значним збільшення пропозиції ягоди на ринку.
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Оптові партії зараз надходять у продаж за ціною 60 – 120 гривень за кілограм. Це в середньому на цілих 48% нижче, аніж наприкінці минулого тижня.
Зараз вже всі господарства південних областей приступили до збору врожаю даної ягоди. Окрім того, сприяє врожаю тепла сонячна погода. Виробники переконані, що з часом ціни на малину продовжать знижуватися.