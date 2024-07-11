Позитивний вплив компенсацій на ринок

З березня 2024 року в Україні поновили програму компенсації частини вартості сільгосптехніки українського виробництва. Учасники ринку оцінюють програму компенсації 25% вартості обладнання позитивно, як інструмент, здатний створити в Україні потужний кластер виробництва сільгосптехніки. До його переваг відносяться посилені вимоги до локалізації.

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Програма дозволяє унеможливити доступ до переліку вітчизняних виробників компаніям, котрі намагаються продавати іноземну техніку під виглядом вітчизняної. В Україні відсутнє виробництво оцинкованого стального профілю потрібної якості, тому виробники силосів змушені працювати з іноземною продукцією. Водночас доступні інші комплектуючі українського виробництва: вентилятори, кріплення, вимірювальні засоби тощо.

Як програма впливає на виробників

Аграрії з досить високою долею вірогідності можуть отримати всі документи для участі в програмі компенсації. Угоди купівлі-продажу здійснюються лише через комерційні банки, котрі мають підписані меморандуми з Мінфіном. Це мінімізує шанс фіктивних продажів, а виплати нараховуються автоматизовано на ті самі рахунки в тому ж банку, без прямої участі чиновників.

Держдопомога в вигляді кешбеку покупцю не субсидує виробника обладнання, спрощуючи для нього умови роботи. На українському ринку елеваторного обладнання працює близько двадцяти підприємств, серед яких і іноземні. Сильна конкуренція не дозволяє виробникам за спільною змовою підіймати ціни вище ринкових, тож держдопомога допомагає галузі, але підтримує її в тонусі.

Важливо Власне виробництво сільгосптехніки та деталей до неї — очевидний спосіб скоротити відтік валюти з України та підтримати курс гривні. Ініціатива дозволить лише в короткостроковій перспективі зменшити частку імпорту сільгосптехніки приблизно на 10%.