Фермери розвивають агросектор попри війну

Виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький зазначив, що українські фермери, попри всі складнощі, яких вони зазнавали протягом багатьох років, продовжують активно працювати і розвивати сільські території та агросектор у цілому. Про це він розповів на круглому столі "Діяльність фермерських господарств під час війни", організованому Всеукраїнським конгресом фермерів.

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В українських фермерів у пріоритеті розвиток сільських громад, а вже потім економічний результат. При цьому завдяки фермерам в Україні є такий багатопрофільний і різноманітний аграрний сектор. Вони вирощують багато особливих нішевих культур. Крім того, фермери активно розвивають садівництво, овочівництво, тваринництво,

– наголосив Висоцький.

Державні програми для фермерів

Також він нагадав, що фермери для підтримки і розвитку своїх господарств можуть скористатися низкою державних програм:

малі аграрії, які обробляють до 120 га на деокупованих територіях, зможуть отримати 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на один гектар, на контрольованій території – 4 тисячі гривень;

фермери, що утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову та 2 тисячі ті, хто вирощує від 5 до 500 голів кіз та овець;

гранти на розвиток садів і теплиці – до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно;

підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Вже видані перші гарантії.

компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Розмір допомоги складатиме не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин;

компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Це стосується техніки, яка куплена з квітня 2024 року. Також техніка повинна бути включена в перелік, затверджений Мінекономіки;

компенсація до 80% вартості проведення робіт з розмінування.

Заявки на ці допомоги подаються через Державний аграрний реєстр.

Висоцький також зазначив, що автоматично від сплати податків звільняються сільськогосподарські землі, які знаходяться в зоні активних бойових дій, активних бойових дій, де працюють реєстри чи заміновані. Для цього треба звернутися до місцевих органів самоврядування, яке приймає рішення про звільнення від усіх податків.

Гранти аграріям від держави на розвиток садівництва