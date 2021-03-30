Пшениці загрожують "іржасті" хвороби

Цього року аграріям не слід нехтувати запобіжними заходами щодо стримування розвитку бурої та інших видів іржі на зернових. Збудник в агроценозі присутній в достатній кількості.

За словами кандидата сільськогосподарських наук наук Ірини Мирної, хвороби можуть з'явитися навіть в озимині. Для цього треба лише сприятливі умови.

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За сприятливих умов у період фаз трубкування – молочної стиглості зерна (температури 11-18°C і періодичного випадання дощів) і затягнутої вегетації іржасті хвороби можуть проявитися у посівах озимої пшениці, – зазначила вона.

Минулого року іржасті хвороби проявились у посівах усіх зернових культур, але переважно пшениці. Особливо поширеною була бура листкова іржа. У фазі формування зерна всього в Україні відмічено 10-36%, максимум 66% (Хмельницька область) уражених площ.

В зоні Степу ураження становило 6,3%, Лісостепу – 4%, Полісся – 7%. Найвищий розвиток хвороби відмічали в Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській областях – 15-18% уражених рослин.

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