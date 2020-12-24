Боротьба з бур'янами – одна з найскладніших проблем для українських аграріїв, які вирощують соняшник. Допомагають її вирішити надійні та працьовиті "помічники" – гербіциди.

Сільгоспвиробники України нині мають широкий вибір технологій вирощування соняшнику та відповідно гербіцидів. Але найдосвідченіші віддають перевагу універсальним препаратам з високою ефективністю проти основних бур'янів та проти нахабного паразиту вовчку, який останнім часом став справжньою бідою українських полів. Крім того, аграрії, звісно, орієнтуються на вартісну доступність гербіциду.

Всім цим критеріям відповідає новий унікальний продукт компанії BASF – Пульсар® Флекс, який з’явиться на ринку вже з лютого 2021 року.

Пульсар® Флекс – єдиний універсальний соло-Імазамокс гербіцид із потужною формуляцією та доступною вартістю на гектар для Clearfield® та Clearfield® Plus технологій на соняшнику. Препарат надійно контролює велику групу злісних бур’янів (лобода, щириця, амброзія, куряче просо тощо) та всі раси вовчку соняшникового.

Переваги препарату

Ідеальне рішення для посушливих регіонів.

Доступна вартість/га для вирощування соняшнику за технологіями Clearfield® та Clearfield® Plus.

Менше пестицидне навантаження.

Універсальний продукт – можна використовувати на різних культурах (соняшник, соя, горох).

Надійний контроль бур’янів та всіх рас вовчку соняшникового.

Детальніше відповімо на кілька типових і важливих питань.

Чому розробники Пульсар® Флекс акцентують увагу на боротьбі з вовчком соняшниковим?

Вовчок соняшниковий – агресивний паразит, який зменшує продуктивність культури, перешкоджає її розвитку, а при суттєвих ураженнях поля призводить до значних втрат урожаю, понад 50%. Раніше вовчок ширився лише південними та східними регіонами України, але нині добрався вже до центральних і навіть північних областей. Багато експертів вважають, що вовчок – одна з найголовніших на сьогодні небезпек для соняшника.

В чому полягає гнучкість Пульсар® Флекс?

Перш за все – це безпечне використання на соняшниках технологіях Clearfield® та Clearfield® Plus. Через можливість використання на декількох культурах можна заощаджувати на закупівлях. Також продукт має гнучку норму та фази використання, що дає можливість фермерам орієнтуватись у залежності від ситуації, яка склалась на полі. А завдяки можливості дробного внесення Пульсар® Флекс можна бути ще гнучкішим при захисті посівів на випадок другої хвилі бур’янів або пізньої атаки вовчка. Ну і, звичайно, зменшена кількість імазамоксу надає впевненості та гнучкості фермерам у вирощуванні наступних культур у сівозміні.

Завдяки чому Пульсар® Флекс надійно контролює бур’яни?

За рахунок потужної формуляції, навіть при зменшеній кількості імазамоксу, цей препарат дійсно надійно контролює бур’яни та вовчок соняшниковий. Завдяки додатковим ад’ювантам у своєму складі він добре тримається на рослині, ефективно та швидко проникає всередину бур’яну. Дія гербіциду не знижується навіть за несприятливих умов, бо він має стійкість до змивання опадами та гнучкість при перепаді температур.

Коли починає діяти Пульсар® Флекс?

Препарат починає діяти дуже швидко. Ріст бур’янів призупиняється через кілька годин, перші видимі симптоми проявляються на 3-5 день після обробки, а повна загибель відбувається через 3-6 тижнів – залежно від норми гербіциду, видового складу бур'янів та погодних умов.

РЕЗЮМЕ ЕКСПЕРТА

Маттіас Хорш, директор з маркетингу департаменту BASF Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу:

Пульсар® Флекс – єдиний гербіцид, який можна застосовувати на технологіях Clearfield® та Clearfield® Plus на соняшнику. Завдяки цій можливості, він стане чудовим рішенням для аграріїв, яким, в першу чергу, важливий потужний та гнучкий продукт, що гарантує надійний результат за доступну ціну.

Пульсар® Флекс – першоКЛасний Продукт у боротьбі із бур’янами на соняшнику Clearfield® та Clearfield® Plus, а також на сої та горосі, за доступною ціною.