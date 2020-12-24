Борьба с сорняками – одна из самых сложных проблем для украинских аграриев, которые выращивают подсолнечник. Помогают ее решить надежные и трудолюбивые "помощники" – гербициды.

Сельхозпроизводители Украины сейчас имеют широкий выбор технологий выращивания подсолнечника и соответственно гербицидов. Но опытные предпочитают универсальным препаратам с высокой эффективностью против основных сорняков и против наглого паразита волчке, в последнее время стал настоящей бедой украинских полей. Кроме того, аграрии, конечно, ориентируются на стоимостную доступность гербицида.

Всем этим критериям соответствует новый уникальный продукт компании BASF – Пульсар® Флекс, который появится на рынке уже с февраля 2021 года.

Пульсар® Флекс – единственный универсальный соло-имазамокс гербицид с мощной формуляцией и доступной стоимости на гектар для Clearfield® и Clearfield® Plus технологий на подсолнечнике. Препарат надежно контролирует большую группу злостных сорняков (лебеда, щирица, амброзия, куриное просо и т.д.) и все расы волчка подсолнечного.

Преимущества препарата

Идеальное решение для засушливых регионов.

Доступная стоимость/га для выращивания подсолнечника по технологиям Clearfield® и Clearfield® Plus.

Меньше пестицидная нагрузка.

Универсальный продукт – можно использовать на различных культурах (подсолнечник, соя, горох).

Надежный контроль сорняков и всех рас волчка подсолнечного.

Подробнее ответим на несколько типичных и важных вопросов.

Почему разработчики Пульсар® Флекс акцентируют внимание на борьбе с волчком подсолнечным?

Волчок подсолнечный – агрессивный паразит, который уменьшает производительность культуры, препятствует ее развитию, а при существенных поражениях поля приводит к значительным потерям урожая, более 50%. Ранее волчок распространялся только по южным и восточными регионам Украины, но сейчас добрался уже до центральных и даже северных областей. Многие эксперты считают, что волчок – одна из главных на сегодня опасностей для подсолнечника.

В чем заключается гибкость Пульсар® Флекс?

Прежде всего – это безопасное использование на подсолнухах технологий Clearfield® и Clearfield® Plus. Из-за возможности использования на нескольких культурах можно экономить на закупках. Также продукт имеет гибкую норму и фазы использования, что позволяет фермерам ориентироваться в зависимости от ситуации, которая сложилась на поле. А благодаря возможности дробного внесения Пульсар® Флекс можно быть еще более гибким при защите посевов в случае второй волны сорняков или поздней атаки волчка. Ну и, конечно, уменьшено количество имазамокса придает уверенности и гибкости фермерам в выращивании последующих культур в севообороте.

Благодаря чему Пульсар® Флекс надежно контролирует сорняки?

За счет мощной формуляции, даже при уменьшенном количестве имазамокса, этот препарат действительно надежно контролирует сорняки и волчок подсолнечный. Благодаря дополнительным адъювантам в своем составе он хорошо держится на растении, эффективно и быстро проникает внутрь сорняков. Действие гербицида не снижается даже при неблагоприятных условиях, так как он обладает стойкостью к смыванию осадками и гибкостью при перепаде температур.

Когда начинает действовать Пульсар® Флекс?

Препарат начинает действовать очень быстро. Рост сорняков приостанавливается через несколько часов, первые видимые симптомы проявляются на 3-5 день после обработки, а полная гибель происходит через 3-6 недель – в зависимости от нормы гербицида, видового состава сорняков и погодных условий.

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА

Маттиас Хорш, директор по маркетингу департамента BASF Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа:

Пульсар® Флекс – единственный гербицид, который можно применять на технологиях Clearfield® и Clearfield® Plus на подсолнечнике. Благодаря этой возможности, он станет прекрасным решением для аграриев, которым, в первую очередь, важен мощный и гибкий продукт, который гарантирует надежный результат по доступной цене.

Пульсар® Флекс – Первоклассный Продукт в борьбе с сорняками на подсолнечнике Clearfield® и Clearfield® Plus, а также на сое и горохе, по доступной цене.