Новый ранний сорт картофеля

Компания Swisspatat представила сорт картофеля Colomba. Его основные преимущества перед конкурентами – очень раннее созревание и высокая урожайность.

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Новый сорт очень легко выращивать, что должно гарантировать его популярность среди аграриев. Кроме того, с хранением продукции также не возникает сложностей, правда, его продолжительность ограничена.

Коломба низкокалорийная, потому прекрасно подходит для любых блюд. Исследователи уверяют, что новый сорт покажет отличные результаты в любых климатических условиях.

Яркая кожа и насыщенный вкус – еще одни особенные характеристики этого картофеля.