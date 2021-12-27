Новый ранний сорт картофеля
Компания Swisspatat представила сорт картофеля Colomba. Его основные преимущества перед конкурентами – очень раннее созревание и высокая урожайность.
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Новый сорт очень легко выращивать, что должно гарантировать его популярность среди аграриев. Кроме того, с хранением продукции также не возникает сложностей, правда, его продолжительность ограничена.
Коломба низкокалорийная, потому прекрасно подходит для любых блюд. Исследователи уверяют, что новый сорт покажет отличные результаты в любых климатических условиях.
Яркая кожа и насыщенный вкус – еще одни особенные характеристики этого картофеля.