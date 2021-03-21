Не лише жінки "люблять вухами", а й самки птахів регента-медоїда теж. Проте ці рідкісні співочі крилаті перебувають під загрозою зникнення, адже самці, як вважають науковці, забувають свої любовні пісні.

Натомість вони наслідують спів інших птахів, а жінки-регентки, не вражені цим, уникають спарювання з ними. Група науковців, яка намагається зберегти цей вид, взялася вчити молодих самців їхніх любовних пісень.

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Про регента-медоїда

Ареалом проживання регента-медоїда є південний схід Австралії.

Ці птахи мають глянцево-чорні голову та шию, а груди вкриті контрастними блідо-жовтими цяточками. Пір’я на хвості та крилах чорні та яскраво-жовті.

Харчуються регенти-медоїди переважно нектаром із видів евкаліптів та омел, меншою мірою комахами та їх медовою росою.

У дикій природі залишилося лише кілька сотень цих співочих птахів, і багато з них ведуть одинокий спосіб життя.



Регент-медоїд / Фото Sky News

Чому птахи забувають свої любовні пісні

Вчені вважають, що знають, чому популяція регентів-медоїдів скорочується: вони втрачають свою "пісенну культуру".

Вивчення пісні у багатьох птахів – це процес, подібний до вивчення людьми мови, які вчаться, слухаючи інших. Якщо ви не чуєте, як говорять інші, ви не знаєте чому слід вчитися,

– кажуть дослідники.

Більшість чоловіків-регентів витрачають кілька місяців на навчання та вдосконалення пісень, які вони будуть співати до кінця свого життя. Деякі вчаться у своїх батьків, але багато хто покидає гніздо, перш ніж навчитися цього, тому їм потрібно знайти інших наставників.

Вокальні курси

Дослідження свідчить про те, що втрата мови пісні, коли кількість населення досягне дуже малого розміру, може прискорити їх зникнення. А передумови для цього є, оскільки самці імітують спів інших пташок, через що не можуть знайти партнерку для гніздування.



Регенти-медоїди перебувають під загрозою зникнення / Фото Wikipedia

Тож команда науковців розпочала відтворення записів пісень для чоловіків, а також розмістила "здібних співаків" поруч з учнями, щоб допомогти молодим птахам вивчити свої ноти.

Вони сподіваються, що ці ветерани-вокалісти передадуть свої пісні наступному поколінню.