Не только женщины "любят ушами", но и самки птиц регента-медоеда тоже. Однако эти редкие поющие крылатые находятся под угрозой исчезновения, ведь самцы, как считают ученые, забывают свои любовные песни.

Вместо этого они подражают пению других птиц, а женщины-регенты, не впечатленные этим, избегают спаривания с ними. Группа ученых, пытающаяся сохранить этот вид, взялась учить молодых самцов их любовным песням.

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О регенте-медоеде

Ареалом обитания регента-медоеда является юго-восток Австралии.

Эти птицы имеют глянцево-черные голову и шею, а грудь покрыты контрастными бледно-желтыми крапинками. Перья на хвосте и крыльях черные и ярко-желтые.

Питаются регенты-медоеды преимущественно нектаром из видов эвкалиптов и омел, в меньшей степени насекомыми и их медовой росой.

В дикой природе осталось лишь несколько сотен этих певчих птиц, и многие из них ведут одинокий образ жизни.



Регент-медоед / Фото Sky News

Почему птицы забывают свои любовные песни

Ученые считают, что знают, почему популяция регентов-медоедов сокращается: они теряют свою "песенную культуру".

Изучение песни у многих птиц – это процесс, подобный изучению людьми языка, которые учатся, слушая других. Если вы не слышите, как говорят другие, вы не знаете чему следует учиться,

– говорят исследователи.

Большинство мужчин-регентов тратят несколько месяцев на обучение и совершенствование песен, которые они будут петь до конца своей жизни. Некоторые учатся у своих родителей, но многие покидает гнездо, прежде чем научиться этому, поэтому им нужно найти других наставников.

Вокальные курсы

Исследование свидетельствует о том, что потеря языка песни, когда численность населения достигнет очень малого размера может ускорить их исчезновение. А предпосылки для этого есть, поскольку самцы имитируют пение других птичек, из-за чего не могут найти партнершу для гнездования.



Регенты-медоеды находятся под угрозой исчезновения / Фото Wikipedia

Поэтому команда ученых начала воспроизведения записей песен для мужчин, а также разместила "способных певцов" рядом с учениками, чтобы помочь молодым птицам изучить свои ноты.

Они надеются, что эти ветераны-вокалисты передадут свои песни следующему поколению.