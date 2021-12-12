Рекордна люфа: в Україні з’явилася перша ділянка "рослинної губки"

Херсонські фермери посадили ділянку люфи, яка одразу потрапила до Національного реєстру рекордів.

Люфу, яку ще називають "рослинною губкою", вирощує фермерська сім’я Жданових у селі Каїри на Херсонщині. З плодів культури родина виробляє натуральні мочалки, які добре очищають шкіру й поліпшують кровообіг. При цьому мочалки після використання і утилізації, на відміну від синтетичних, не завдають шкоди екології.

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Хто і чому зареєстрував рекорд?

Керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова особисто приїхала в Каїри, аби зафіксувати досягнення.

Цей рекорд увійде в категорію "Наука і технологія", – сказала Вєтрова. – Бо тут відпрацьована технологія виробництва, яка дозволяє отримати продукцію від сімейного фермерства. Крім того, цінність цього рекорду в екоспрямованості.



Жданови на ділянці люфи / Фото Укрінформ

Сім’я Жданових вирощує люфу на площі 0,28 гектара, що також зафіксували представники Національного реєстру рекордів.

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Чистий світ

Фермери Тетяна і Володимир Жданови регулярно беруть участь у різних екологічних проєктах та акціях.

Наша філософія – робіть світ навколо себе трохи чистішим і безпечнішим, – каже Володимир. – Навіть маленький крок може зробити його чистішим.