Реєстрація цін при купівлі – продажу землі в Україні буде обов’язковою: пояснення Мінагро

Багато громадян України при проведенні операції купівлі – продажу земельної ділянки не реєструють ціни. Мінагрополітики і Мінюст вирішили змінити ситуацію.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Дзьоба оприлюднив дані, що за перші три місяці роботи ринку землі були видані кредити під заставу 584 гектарів землі сільськогосподарського призначення.

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Все більше банків надають споживче кредитування під заставу землі, оскільки вона є ідеальною "твердою" заставою. У цілому кількість надання таких кредитів зросла на 11,4%. На сьогодні їх надають вже 5 банків. Загальний обсяг кредитів становить 56 мільйонів гривень,

– відзначив Дзьоба.

Значна частина виданих кредитів – довгострокові. Так, 41% від обсягу всіх вересневих кредитів видані на термін понад 5 років.

Тарас Дзьоба акцентував на тому, що зараз триває робота над вдосконаленням ведення Державного реєстру речових прав. Мінагрополітики спільно з Міністерством юстиції вже підготували зміни до відповідної постанови.

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"За підсумками 4 місяців ринку землі лише для 55% укладених угод купівлі – продажу були зареєстровані ціни, – каже чиновник. – Найнижчий відсоток зареєстрованих цін на Закарпатті – лише 21%. Абсолютним лідером є Хмельницька область, там ціни зазначені для 76% угод. Зміни, які ми хочемо внести, спрямовані передусім на те, щоб вирішити цю проблему. Відповідно реєстрація цін при проведенні операції купівлі-продажу земельної ділянки буде обов’язковою".