Інноваційне філе риби

Науковцям з Лісабонського університету вдалося зробити прорив у створенні штучного м'яса риби. Команда науковців з Інституту біоінженерії та біонаук почала розробку технології, яка дозволить вирощувати м'ясо риби без кісток.

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Інноваційний продукт вчені створять з водоростей та клітин морського окуня. Фінансування проєкту взяла на себе компанія Good Food Institute.

Штучне м'яса не буде відрізнятися від справжнього ані за зовнішніми, ані за смаковими характеристиками. М'ясо матиме усі необхідні елементи та буде поживним для організму. Єдина різниця – відсутність негативного впливу на природу.

Також науковці наголошують, що в штучному рибному філе не буде ртуті чи мікропластику, які можна зустріти в океанській рибі. Їстівні каркаси вчені зроблять за допомогою 3D-друк, а сировину видобудуть з водоростей та інших рослин. Трансформація стовбурових клітин риби в м’язи та жир відбудеться завдяки електричній стимуляції.